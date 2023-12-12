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The Morning Pitt: Is the arrow pointing up for Pitt's offense?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

With multiple key players returning and a dynamic new offensive coordinator, is the future looking bright on offense for Pitt? We're breaking down the personnel and more on today's Morning Pitt.

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