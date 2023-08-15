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The Morning Pitt: Is the arrow pointing up at linebacker?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

In eight years under Pat Narduzzi, the weak link on defense has been at linebacker. But is that trend about to change? We're breaking down the position on today's Morning Pitt.

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