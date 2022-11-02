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The Morning Pitt: Is Syracuse a rival?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Syracuse might not be the first school Pitt fans think of when they consider their most-hated rivals, but the Panthers and the Orange have quite a history - including some pretty notable games over the last decade. On today's Morning Pitt, we're looking at the Pitt-Syracuse rivalry and running down everything that happened in the Coastal Division this past weekend.

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