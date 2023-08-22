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The Morning Pitt: Is safety the most important position in Pitt's defense?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt has two big holes to fill at safety this offseason, and while replacing starters is always a challenge, it could be even more so in this case since safety might be the most important position on the Panthers' defense.

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