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The Morning Pitt: Is Pitt's offense getting better?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

With two games left in the regular season, is Pitt's offense improving? On today's Morning Pitt, we're taking a look at the last three games and seeing some signs of progress. Plus, what are the Panthers' chances against Michigan in the Legends Classic tonight?

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