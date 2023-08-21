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The Morning Pitt: Is Pitt experiencing a WPIAL surge?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

With seven Western Pa. natives set to start this season and at least that many expected to contribute, Pitt is undergoing something of a WPIAL renaissance in 2023. How did it come about? And will it continue? We're breaking it down on the Morning Pitt.

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