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The Morning Pitt: Is Pitt back on the bubble?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt bounced back from the Wake Forest loss with a strong win over Virginia Tech on Saturday. On today's Morning Pitt, we're talking about that win, where the Panthers stand on the bubble and what the path ahead looks like.

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