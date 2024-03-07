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The Morning Pitt: Is Hinson on Pitt's 21st century Mt. Rushmore?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

With Blake Hinson's final regular-season game at Pitt in sight, we're wondering about his legacy with the Panthers. Is Hinson on Pitt's 21st century Mt. Rushmore? And who else would be there with him? All that and more on today's Morning Pitt.

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