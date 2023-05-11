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The Morning Pitt: Is high school QB recruiting still important?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt has gone to the transfer portal multiple times for quarterbacks, which begs the question: Is high school quarterback recruiting still important? We're breaking it down from all angles on today's Morning Pitt.

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