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The Morning Pitt: Injuries, QB situations and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On today's Morning Pitt, we're talking about two season-ending injuries for Pitt plus a look at how many bad quarterback situations there are in the ACC this season (it's not just the Panthers).

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