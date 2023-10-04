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The Morning Pitt: How much of the defense is an issue?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

We have been spending a lot of time talking about Pitt's offense, but what about the other side of the ball? After all, the Panthers have allowed 79 points in the last two games; is defense an issue for Pitt, too? We're breaking it down on today's Morning Pitt.

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