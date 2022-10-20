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The Morning Pitt: How much have injuries impacted the season?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

If it seems like injuries have been piling up for Pitt all season, that's because they have, with more than a dozen two-deep players missing time since the opener against West Virginia. On today's Morning Pitt, we're looking at the injuries and how much they have impacted the Panthers this season.

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