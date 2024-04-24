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The Morning Pitt: How has Capel done in the portal?
Chris Peak
•
Panther-lair
Publisher
Jeff Capel has two more spots to fill with transfers, and on today's Morning Pitt, we're looking back at how Capel has done in the transfer portal. Turns out, he has done pretty well.
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