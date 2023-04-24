News More News
{{ timeAgo('2023-04-24 06:00:00 -0500') }} football Edit

The Morning Pitt: How does Pitt's newest transfer fit?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt landed a transfer this weekend from USC tight end Malcolm Epps. How does Epps fit what the Panthers need this offseason? We're breaking it down on today's Morning Pitt.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}