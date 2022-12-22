News More News
{{ timeAgo('2022-12-22 06:01:17 -0600') }} football Edit

The Morning Pitt: How does Pitt's class fit?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On today's Morning Pitt, we're recapping Pitt's 2023 recruiting class. How do the 19 recruits Pitt signed fit with what the Panthers needed in this recruiting cycle? And what should we make of the class ranking? All that and more on the Morning Pitt.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}