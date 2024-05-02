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The Morning Pitt: How did Pitt's defensive end situation end up like this?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

We've been talking a lot about Pitt's defensive ends this week, so let's look at the history: how did the Panthers end up in this spot at defensive end?

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