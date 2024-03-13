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The Morning Pitt: How culture changed Pitt's path under Capel

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's success in the last two seasons came from a lot of places, but a change in the culture was one of the biggest. On today's Morning Pitt, we're talking about the culture and how it changed the course of Pitt basketball under Jeff Capel.

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