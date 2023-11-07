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The Morning Pitt: History gets made at the Pete

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

History was made at the Petersen Events Center on Monday night as Bub Carrington produced Pitt's first triple-double in 25 years and the Panthers beat North Carolina A&T 100-52. How can we not overreact to that?

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