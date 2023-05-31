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The Morning Pitt: Hinson is coming back

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

The news came out on Tuesday: Blake Hinson is returning to Pitt for one final season. On today's Morning Pitt, we're talking about Hinson's decision, what it means for the Panthers and what the rotation will look like with a near-full roster in place.

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