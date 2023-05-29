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The Morning Pitt: Get ready for June recruiting

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

It's almost June, and you know what that means: it's recruiting season. Before the official visits start, we're taking you inside the recruiting process - why the official visits are so important, why June is such a hotbed of recruiting and how much of Pitt's recent classes has been built from June visits.

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