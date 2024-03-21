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The Morning Pitt: Five sure things on Pitt's 2024 roster

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

There are a lot of questions surrounding Pitt's 2024 roster, but today we're talking about five (or so) sure things. Which players and positions do we believe in? We're breaking it down on today's Morning Pitt.

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