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The Morning Pitt: Final thoughts on the Brawl & Pat Bostick joins the show

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

It's game day, and today's Morning Pitt is a big one. We've got former Pitt quarterback and current radio broadcaster Pat Bostick on the show to break down the matchups in tonight's Backyard Brawl. Plus, some final thoughts on what's at stake for the Panthers tonight and in the 2022 season. The countdown to the Brawl is on; get it started with the Morning Pitt.

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