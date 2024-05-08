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The Morning Pitt: Does Pitt have any options on the defensive line?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

After losing a defensive tackle target, what are Pitt's options on the defensive line? We're breaking down the situation on today's Morning Pitt.

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