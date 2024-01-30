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The Morning Pitt: Does Pitt already have a QB1 for spring camp?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pat Narduzzi says Nate Yarnell is the No. 1 quarterback heading into spring camp. Does that mean the job is settled? Should it be? We're discussing the quarterback situation on today's Morning Pitt.

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