News More News
{{ timeAgo('2022-11-28 06:00:00 -0600') }} football Edit

The Morning Pitt: Disappointing or encouraging?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's 2022 regular season is in the books, so now we're asking the question: was it disappointing or encouraging? On today's Morning Pitt, we're looking at that from all angles, plus we're looking ahead to next season and a lot more.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}