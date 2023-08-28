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The Morning Pitt: Dior is done

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

The first week of the college football season is here, but we've got hoops to discuss after Pitt guard Dior Johnson was kicked out of school. What happened? And why? We're breaking it down on today's Morning Pitt.

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