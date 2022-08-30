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The Morning Pitt: Depth chart takeaways and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Monday was a big day for Pitt's 2022 season, as Pat Narduzzi held his first in-season press conference of the year and the team released its first official depth chart of the season. On today's Morning Pitt, we're breaking down the two-deep, looking at some of the key points Narduzzi made, talking about Dave Wannstedt and much more.

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