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The Morning Pitt: Deja vu, COY, over-scheduling and Signing Day

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On today's Morning Pitt, we're recapping the week, including deja vu from the Miami game, Jeff Capel's chances for Coach of the Year, whether Pitt over-scheduled for football and a eulogy for Signing Day.

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