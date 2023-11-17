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The Morning Pitt: Closing out the home schedule with a win

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt took care of business Thursday night at Acrisure Stadium with a 24-16 win over Boston College. On today's Morning Pitt, we're talking about the win, Nate Yarnell, Rodney Hammond, the defense and a lot more.

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