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The Morning Pitt: Capel's first strike in the portal

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Jeff Capel landed this offseason's first transfer from the portal on Tuesday when High Point wing Zack Austin committed. On today's Morning Pitt, we're talking about the impact of Austin's commitment and where Capel will look next for more transfers.

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