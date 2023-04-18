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The Morning Pitt: Capel gets a second transfer

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Jeff Capel landed transfer No. 2 on Monday when Rhode Island guard Ishmael Leggett committed to Pitt. What will Leggett bring to the Panthers? And what's next for Capel? We're talking about it on today's Morning Pitt.

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