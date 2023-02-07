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The Morning Pitt: Capel/Boeheim, NIL, tonight's game and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

We've got a lot to cover today as Pitt gets set to host Louisville and Jeff Capel is catching strays from Jim Boeheim. We're breaking it all down on today's Morning Pitt.

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