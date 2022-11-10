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The Morning Pitt: Can Pitt win out?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt has three games left in the regular season, and they all look winnable at this point. Can the Panthers do the things they need to do to pull it off? What are their chances against Virginia, Duke and Miami? And what are the biggest things they need to avoid?

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