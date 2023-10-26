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The Morning Pitt: Can Pitt hoops replace what it lost?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

The Pitt basketball team scrimmaged against Georgetown on Saturday, and on today's Morning Pitt, we're talking about the results of that scrimmage and what they mean for the coming season.

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