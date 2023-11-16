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The Morning Pitt: Can Pitt get it done?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt will close the 2023 home schedule tonight against Boston College at Acrisure Stadium. Can the Panthers take care of business against the Eagles? We're breaking down the game on today's Morning Pitt.

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