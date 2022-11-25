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The Morning Pitt: Can Pitt get a rare win at Miami?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt doesn't win at Miami very often, but the Panthers are favored by nearly a touchdown heading into Saturday night's regular-season finale. Can they knock off the Hurricanes to finish with an eight-win record? We're looking at that game plus breaking down the other games in the Coastal on today's Morning Pitt.

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