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The Morning Pitt: Breaking down the numbers on offense

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On today's Morning Pitt, we're talking numbers. But we're not talking stats or jerseys; we're breaking down Pitt's scholarship situation on offense. How many scholarships do the Panthers have? Which positions have depth and which need a boost? All that and more on the Morning Pitt.

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