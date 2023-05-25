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The Morning Pitt: Breaking down the numbers on defense

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Where does Pitt have good depth on defense? And where are the Panthers a bit light? On today's Morning Pitt, we're looking at the scholarship situation on that side of the ball.

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