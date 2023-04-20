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The Morning Pitt: Breaking down the defense from the Blue-Gold Game

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

What did we learn in the spring game about Pitt's defense? From the most disruptive player on the team to some interesting personnel pairings, we're breaking it all down on today's Morning Pitt.

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