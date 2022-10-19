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The Morning Pitt: Bradley's transfer and where are the freshmen?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Sophomore receiver Jaden Bradley announced on Monday that he's transferring from Pitt. What caused the departure? And what does it mean for the receiver room and the Panthers' offense as a whole? Plus, where are Pitt's freshmen? All that and more on today's Morning Pitt.

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