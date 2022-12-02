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The Morning Pitt: Bowl scenarios, the Coastal's death & a huge hoops game

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On the Friday edition of the Morning Pitt, we're talking about Pitt's bowl destination, saying farewell to the Coastal Division and looking ahead to the Panthers' big game at N.C. State tonight.

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