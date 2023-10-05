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The Morning Pitt: Bartholomew's usage, burned redshirts and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

We're covering a variety of topics on today's Morning Pitt, from Gavin Bartholomew's usage to burned redshirts to business as usual and more.

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