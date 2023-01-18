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The Morning Pitt: Another WPIAL recruit gets away

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's recruiting woes in the WPIAL continued on Tuesday when Central Catholic linebacker Anthony Speca committed to Penn State. Why do the Panthers struggle to get traction with local recruits? We're looking at the situation on today's Morning Pitt.

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