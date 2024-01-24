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The Morning Pitt: Another win on the road

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt followed the win at Duke with another road win Tuesday night when the Panthers beat Georgia Tech in Atlanta. On today's Morning Pitt, we're talking about the win, the play of the guards and a lot more.

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