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The Morning Pitt: Another four-star joins the roster

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Jeff Capel landed another four-star recruit for the 2023 class on Monday when 6'10" center Papa Kante committed to Pitt. On today's Morning Pitt, we're talking about how the Panthers got Kante, how he fits with the upcoming season's roster and more.

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