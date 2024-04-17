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The Morning Pitt: Another defensive starter goes into the portal

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt lost another defensive starter to the portal on Tuesday when Solomon DeShields announced his intention to transfer. On today's Morning Pitt, we're talking about the loss of DeShields, what it means for the linebackers and more.

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