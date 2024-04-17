PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
The Morning Pitt: Another defensive starter goes into the portal
Chris Peak
•
Panther-lair
Publisher
Pitt lost another defensive starter to the portal on Tuesday when Solomon DeShields announced his intention to transfer. On today's Morning Pitt, we're talking about the loss of DeShields, what it means for the linebackers and more.
Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.
PGlmcmFtZSB0aXRsZT0iRW1iZWQgUGxheWVyIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiBu
b25lOyIgc3JjPSIvL3BsYXkubGlic3luLmNvbS9lbWJlZC9lcGlzb2RlL2lk
LzMwODYwNjYzL2hlaWdodC8xOTIvdGhlbWUvbW9kZXJuL3NpemUvbGFyZ2Uv
dGh1bWJuYWlsL3llcy9jdXN0b20tY29sb3IvODdBOTNBL3RpbWUtc3RhcnQv
MDA6MDA6MDAvcGxheWxpc3QtaGVpZ2h0LzIwMC9kaXJlY3Rpb24vYmFja3dh
cmQiIGhlaWdodD0iMTkyIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyIg
YWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSIiIHdlYmtpdGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1
ZSIgbW96YWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSJ0cnVlIiBvYWxsb3dmdWxsc2NyZWVu
PSJ0cnVlIiBtc2FsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+Cjxi
cj4KCg==
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3BpdHRzYnVyZ2gucml2YWxz
LmNvbS9uZXdzL3RoZS1tb3JuaW5nLXBpdHQtYW5vdGhlci1kZWZlbnNpdmUt
c3RhcnRlci1nb2VzLWludG8tdGhlLXBvcnRhbCIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rp
b24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNj
cmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJz
Y3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRo
ZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2
ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWlt
Zy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0
QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4K
ICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20v
cD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZwaXR0c2J1cmdo
LnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGdGhlLW1vcm5pbmctcGl0dC1hbm90aGVy
LWRlZmVuc2l2ZS1zdGFydGVyLWdvZXMtaW50by10aGUtcG9ydGFsJmM1PTIw
MjI3MzMxMzYmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0
Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK