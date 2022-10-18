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The Morning Pitt: An OL shakeup and a look around the Coastal

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt lost a senior offensive lineman for the season; how does that change the outlook for the line? Who steps in? And what does it mean for the future? We're talking about that on today's Morning Pitt, and we're looking around the Coastal at two interesting outcomes over the weekend.

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