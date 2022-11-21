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{{ timeAgo('2022-11-21 06:00:00 -0600') }} football Edit

The Morning Pitt: A winning weekend

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Not a bad weekend for Pitt sports, as the Panthers' football and men's basketball teams both came out with wins. Of course, there were plenty of dicey moments in those two games, and we're breaking down everything from the weekend on today's Morning Pitt.

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