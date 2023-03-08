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The Morning Pitt: A third dance with Georgia Tech

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's first game in the ACC Tournament is set, as the Panthers will face Georgia Tech in a 2:30 pm tipoff this afternoon. On today's Morning Pitt, we're talking about the matchup with the Yellow Jackets and more.

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