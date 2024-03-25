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The Morning Pitt: A QB commit, another transfer, the ACC's revenge and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

It was a busy weekend for Pitt, with a quarterback committing, a veteran basketball player transferring and the ACC earning four days of totally rubbing everyone's face in it. We're breaking down the weekend on today's Morning Pitt.

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